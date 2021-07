Mulher Demônia precisou reaprender a beijar após bifurcar língua e fala sobre modificações extremas

Ela afirma que não tem tantas modificações como o marido e não tem coragem de fazer certas coisas mais radicais como ele. "Sou bunda mole. Remoção do umbigo, do dedo. Não tenho coragem. De jeito nenhum".

Ela pigmentou os olhos e colocou próteses de chifres. “As pessoas, mesmo antes de eu fazer minha primeira modificação, que foi pigmentar os olhos, ele já estava nessa caminhada. As pessoas já falavam: 'Se ele é o Diabão, a esposa dele é o quê? A Diabete? A Diaba?'. Ai fui me transformando e buscando, meio que com esse incentivo das pessoas, o que eu seria. Comecei a procurar na internet imagens de demônia feminina, pensando já em uma personagem. Me identifiquei" .

