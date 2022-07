Mulher de Stênio Garcia revela motivo de ter retirado ator à força de entrevista

Marilene Saade, mulher de Stênio Garcia, se pronunciou após ser criticada por ter enfiado a mão e forçado o ator a sair de uma entrevista com a RecordTV, justificando que ele poderia contrair Covid-19 ao falar com o repórter sem máscara.





Ela afirmou que já perdeu a mãe e não quer perder também o marido, que está com problema no coração: "Minha mãe já faleceu, meu pai tem 94 anos. Sou eu e ele só. Eu não durmo desde o dia 24 de abril", "Eles querem sensacionalismo. Eu não estava maltratando, eu estava tentando colocar a mascara nele. Não vou deixar vocês me massacrarem. Muita gente que conhece a gente fala que se o Stênio chegou bem aos 90 anos é porque tem alguém cuidando de você. Quem ama cuida", afirmou.

"Estou sob pressão, querem o quê? Que eu me mate? Ok, posso não ter sido educada. Mas eu não fui educada para proteger a pessoa que é meu companheiro há 24 anos", disse ela nos Stories do Instagram.



"O Stênio está com um problema no coração. Ontem ele foi proibido terminantemente de ir, aliás, ele está proibido de ir à academia, ele está proibido de ir a qualquer lugar, porque ele está com um problema desde o dia que ele fez 90 anos de idade", completou. "No dia que o Stênio fez 90 anos de idade fomos a Bento e lá a pressão dele caiu, já por volta das 10 horas da noite e caiu para 8/4. Ele passou muito mal, comecei a contatar nossos médicos para saber como agir, o que fazer", disse ela.

"Então, desde o dia 28 que eu tô monitorando a pressão dele 24 horas por dia. A gente não tem ninguém pra ajudar, só tem eu fazendo isso. Eu não estou reclamando, porque quando eu estive em coma, quem cuidou de mim foi ele. [...] Ontem, como a gente gostava demais da Nicette, falei para os médicos que eles queriam muito ir e deram a incumbência: 'Não deixa ele tirar a máscara nem uma fração de segundos'. E eu jurei para três médicos", garantiu Marilene.

"Porque eu tive aquela explosão? Porque os médicos me pediram. Porque se ele pegar [covid], se ele pegar uma gripe que seja, ele pode vir a óbito porque a gente não sabe o que ele tem", finalizou.