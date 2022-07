Mulher de Stênio Garcia nega maus-tratos ao ator: 'peço a Deus que me leve junto com ele'

Marilene Saade se pronunciou mais uma vez nesta quinta-feira (14) sobre as acusações de maus tratos que vem recebendo de internautas após um vídeo no qual retirou à força o marido Stênio Garcia de uma entrevista, sob a justificativa de que ele estava sem máscara e poderia contrair o coronavírus.



"Há 24 anos estou casada com o Stênio Garcia. E nesses 24 anos, ao contrário do que vocês estão dizendo, nunca teve relação de briga entre nós. Jamais teve agressão verbal ou física nem da minha parte e nem da dele. Nós usamos o princípio do yoga Ahinsa, que é a não violência em todos os sentidos", escreveu Mari.

"Olhem ele aos 90 anos nessa foto hoje e sorrindo pleno na natureza. Eu pequei pelo excesso de zelo e proteção e fui impulsionada para tentar protegê-lo com a máscara, tanto pedida pelos médicos. Eu não tenho controle de tudo o tempo todo. Quando fui comprar o livro, ele se empolgou dando a entrevista e retirou a máscara que era a condição para irmos ao local. Está certo dizerem que perdi as estribeiras e fui, sem intenção, mal educada e grosseira ao tirá-lo da entrevista, [uma] vez que ele não quis colocar a máscara. Quando corri e pedi, na ânsia de protegê-lo a pedido do médico, eu me descontrolei", continuou.

"Mas em momento algum houve agressão física ou verbal. É agressivo tirar alguém de uma entrevista, sim, mas quem tem excesso de zelo pode errar como aconteceu comigo. Pior do que eu fiz são as pessoas me chamarem de torturadora e dizerem que ele sofre maus tratos. Sendo eu a pessoa que há 24 anos o acaricia, o protege e cuida com o maior amor e delicadeza do mundo. Um fato intempestivo não anula os 24 anos de excesso de amor, dedicação e medo sim de perdê-lo para essa tal de morte que um dia acontecerá com todo mundo. Por isso peço a Deus que me leve junto com ele porque eu não sei viver sem ele. O meu príncipe Stenio é a minha razão de viver e o meu maior propósito de vida e quem nos conhece sabe e reconhece isso. Julgar erroneamente também é agressivo e abusivo . Vivemos tempos estranhos então que todos consigam paz, saúde, equilíbrio e força mental pra nunca perder o controle", finalizou Mari.