Mulher de Marquinhos conta que zagueiro está 'devastado' com a eliminação do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A eliminação do Brasil da Copa do Mundo do Qatar ainda dói bastante não só para os torcedores como também para os jogadores da seleção. Carol Cabrino, mulher do zagueiro Marquinhos, que perdeu a quarta cobrança de pênalti [Rodrygo já tinha perdido a primeira] contra a Croácia, usou as redes para contar que o jogador "está devastado".

Cantora e influenciadora, Carol contou nos stories do Instagram que anda pedindo forças para apoiar o marido neste momento tão difícil. "A dor é imensa. Quando será que vamos nos reeguer? A Deus peço toda a força do mundo para conseguir levantar após esse tombo. Que papai do céu conforte o coração desses meninos. O meu marido segue devastado. Peço a Deus força", escreveu.

Logo depois do jogo, que Brasil empatou em 1 a 1 na prorrogação, mas perdeu nos pênaltis por 4 a 2, Carol saiu em defesa do marido, que foi muito criticado. "Quanto orgulho eu tenho desse cara!!!! Só eu sei da sua garra!!! Do quanto ele deve estar sentindo fundo do peito o que aconteceu essa noite!! Você é gigante! Futebol é isso...Bola pra frente!!!!!! Sua família estará sempre ao seu lado!!!!", comentou.

Marquinhos, até o momento, não se manifestou nas redes. O último post do jogador foi há três dias.