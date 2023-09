Mulher de Kayky Brito atualiza quadro de saúde do ator: 'Sigo com fé'

A mulher do ator Kayky Brito, Tamara Dalcanale, visitou o Hospital Copa D'or, onde o marido está internado na UTI após sofrer atropelamento. Neste domingo (3), a jornalista publicou uma mensagem que diz estar esperançosa pela recuperação do ator.

"Que Deus dê forças e ilumine meu amor! Após vê-lo no CTI, estou esperançosa, sigo com fé e acreditando que ele vai conseguir ficar bem. Agradeço as inúmeras manifestações de apoio e orações", escreveu Tamara.

A jornalista e o ator Kayky Brito moram em Curitiba, Paraná, e são pais de um bebê de 1 ano e 8 meses. O artista estava no Rio de Janeiro quando sofreu o atropelamento.

No Instagram, Tamara publicou uma foto em família, com o ator e o filho. "Estamos todos com você, juntos em um só coração", homenageou.

No boletim médico divulgado neste domingo (3), a equipe responsável pelo tratamento de Kayky Brito afirmou que o ator segue internado na UTI, onde está sedado.

Kayky Brito foi atropelado na madrugada de sábado (2) na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O ator estava em um quiosque com amigos, incluindo o apresentador Bruno De Luca. Kayky deixou o estabelecimento para ir até o carro e ao voltar foi atingido por um veículo de modelo Fiat Cronos que presta serviços de corrida de aplicativo.

O ator foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. O prestador de serviço foi conduzido à delegacia e posteriormente ao IML, onde realizou exame de alcoolismo, que resultou negativo.