Mulher de Juliano Cazaerré desabafa sobre filha internada: 'coração em pedaços'

Letícia Cazarré desabafou ao voltar ao hospital para acompanhar a filha Maria Guilhermina, de apenas 4 meses, que sofre de uma rara doença no coração, Anomalia de Ebstein, e está internada após duas cirurgias.

Em conversa com os seguidores, a mulher de Juliano Cazarré escreveu: "Já pararam para pensar o quanto a gente reclama? Meditei isso há pouco, quantas vezes eu me recordo de momentos como reclamar de ir para o estágio e chegar no setor de Oncologia Infantil e ver as crianças observando os carros do lado de fora.".

"Algumas diziam que queria andar de avião, outras que queriam ir lá fora jogar bola, e outras apenas que queriam ir para casa bem", completou.

Quantas vezes eu voltei com o coração em pedaços para casa porque me sentia muito egoísta diante de tudo que Deus me dava naquele dia. Aprendi muito olhando crianças assim, nas profundezas desses olhos [que] escondem ensinamentos", prosseguiu.

"Obrigado, Jesus, por me lembrar mais uma vez que a vida é muito especial, que neste mundo teremos dores, choraremos, mas que o Senhor jamais nos abandonará", completou.