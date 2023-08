Mulher de Faustão explica rapidez em transplante de coração

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, explicou a rapidez na fila de espera do SUS pelo transplante de coração do apresentador, que passou pela cirurgia no último domingo. Saiba quem foi o doador.

Segundo ela, o apresentador estava na fila de transplante há mais tempo do que havia sido noticiado, porque a família optou por manter a discrição a princípio, antes da informação vazar.

Luciana também agradeceu à família do doador: "Ontem foi um domingo abençoado para nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames de painel de anticorpos e outros detalhes médicos. Fausto foi incluído na lista no dia 8 de agosto de 2023", esclareceu.

"Nos mantivemos em silêncio como é característica até que a internação se tornou pública. A princípio, achamos que preservar o quadro clínico e a necessidade do transplante seria a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio. Com toda transparência que nos é característica, confirmamos a notícia. A partir desse momento, recebemos inúmeras mensagens de amor e afeto de amigos, familiares e da população brasileira que tem em si a empatia como um de seus valores, além de diversas mensagens de incentivo de pessoas transplantadas", completou Luciana.

"Resolvemos criar a página Faustão no Meu Coração nas redes sociais, para que pessoas que estão nessa espera pudessem sentir a positividade de quem já passou por um transplante. E essa página vai perdurar para que o incentivo e a conscientização não pare", contou ela, que em seguida agradeceu aos médicos, a Deus e a todas as orações de todas as religiões.

Por fim, Luciana agradeceu à família do doador: "E, finalmente, quero agradecer a essa família abençoada que em um momento de dor e sofrimento disse SIM e permitiu não só que Fausto pudesse ter mais tempo ao lado dos filhos, como tantos outros receptores que hoje estão comemorando essa superação. Fiquei muito feliz em saber que aqui, nesse mesmo hospital, uma pessoa através do SUS também recebeu desse mesmo receptor outro órgão e sua aguardada chance na vida."