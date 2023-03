A mudança no perfil das vítimas de Covid no Brasil, os ataques em escolas no país e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mudança no perfil das vítimas de Covid no Brasil, os ataques em escolas no país, o novo teto de juros do consignado do INSS e outras notícias para começar esta quarta-feira (29).

COVID-19

Brasil atinge 700 mil mortes por Covid com mudança no perfil de vítimas. Mortalidade passa a se concentrar em público mais vulnerável, como idosos acima de 80 anos e imunossuprimidos; levantamento da Fiocruz reforça risco maior entre não vacinados.

EDUCAÇÃO

Brasil tem mais de um ataque por mês em escolas desde agosto. Para pesquisadora, pandemia está entre as causas da explosão de violência; estudo mapeou atentados.

REDES SOCIAIS

Ministros do STF defendem regulação das redes sociais, e big techs negam omissão. Representantes das plataformas participam de audiência pública no Supremo para debater as regras do Marco Civil da Internet.

GOVERNO LULA

Audiência de Dino na CCJ tem deboche sobre Terra plana e bate-boca entre base e bolsonaristas. Sessão foi a primeira com ministro do governo Lula desde a retomada dos trabalhos na Câmara.

POLÍTICA

Nikolas é multado pelo TSE em R$ 30 mil por desinformação contra Lula. Julgamento, nesta terça-feira, reforça jurisprudência da corte no combate às fake news.

JUSTIÇA

Juiz da Lava Jato envia à PF acusações de Tacla Duran contra Moro para abertura de inquérito. Ex-juiz e Deltan têm dito que advogado que atuou para a Odebrecht não possui credibilidade e é criminoso confesso.

POLÍTICA

Emirados chamam ex-secretário da Defesa de Bolsonaro para estatal do setor. Indicado para embaixada no país árabe reuniu-se com empresa que irá representar e quer parceria em cibersegurança.

MERCADO

Conselho aprova aumento do teto do juro do consignado do INSS para 1,97% ao mês. Decisão vem 2 semanas após órgão reduzir taxa para 1,70% ao mês, o que motivou suspensão de empréstimos pelos bancos.

GUERRA DA UCRÂNIA

Países nórdicos unificam Forças Aéreas para enfrentar a Rússia. Com 247 caças, Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca tomam decisão inédita devido à Guerra da Ucrânia.

COTIDIANO

Mulher é enterrada viva em túmulo em MG por vingança, diz polícia. Vítima teria sido agredida e colocada no local por dois suspeitos; estado de saúde dela é estável.

ESPORTE

Cléber Machado diz que 'grana' motivou sua dispensa da Globo. Narrador admite ter ficado surpreso com demissão após 35 anos na emissora.

MERCADO

Dono da Itaipava, Grupo Petrópolis entra em recuperação judicial. Cervejaria diz viver 'tempestade perfeita' com queda em vendas e receita e aumento dos juros.

LIBERTADORES

Saíram as datas da fase de grupos da Libertadores. Flamengo, Fluminense e Palmeiras estreiam dia 5 de abril, e o Corinthians, dia 6. Também foi divulgado quem transmite cada partida.