Múcio diz que Lula não perdoará ataques golpistas, mortes evitáveis de crianças yanomamis em 2022 e outras notícias do dia

Dom Angélico, que casou Lula, diz que Igreja é contra aborto, mas tem que falar de sexualidade e 'bumbum'. Bispo fala sobre relação com o atual presidente, diz rezar por Bolsonaro e afirma nunca ter visto tanta miséria no país em 90 anos de vida.

Lula não vai perdoar ataques golpistas e investigações vão até o fim, diz Múcio. Ministro da Defesa afirma que quebra da confiança justificou troca no comando do Exército.

