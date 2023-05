MST quer reforma agrária perto de centros urbanos, isenção de visto para brasileiro no Japão e outras notícias do dia

Pavilhão do Brasil vence o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza. Esta é a primeira vez em que o país é agraciado com o prêmio.

Premiê do Japão promete a Lula isenção de visto para brasileiros em reunião no G7. Kishida anuncia fim da exigência para viagens curtas à nação asiática, além de empréstimo de R$ 1 bilhão para saúde.

MST quer reforma agrária com trator chinês e lotes próximos a centros urbanos. Movimento busca desenho voltado à produção de alimentos e cobra agilidade do governo Lula.

