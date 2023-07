MP desmente Felipe Becari sobre anel de noivado dado a Carla Diaz

Em entrevista ao F5, Felipe Becari contou que pagou R$ 38.450 na aliança da marca Tiffany&Co e que enviou a nota fiscal para a Justiça afim de contribuir com as investigações.

Na época, a atriz rebateu afirmando que as despesas da viagem eram ‘frutos de uma relação dela com marcas parceiras’.

Em maio deste ano, Felipe Becari e Carla Diaz foram alvos do Ministério Público após terem sido denunciados anonimamente sobre os valores do anel de noivado do casal e a viagem para Itália. A denúncia apontava estelionato, enriquecimento ilícito, crime de lavagem de dinheiro, crime de abuso de poder econômico e uso da causa animal para enriquecimento.

No entanto, o inquérito foi apenas encaminhado para o Conselho Superior da instituição para solicitação de prorrogação do prazo, segundo o Metrópoles. O caso está sob sigilo.

O parlamentar citou sobre o arquivamento ao confirmar o término com a atriz , na tarde de ontem (25). “Talvez a verdade, como aquela que envolve todas as coisas ruins que fomos acusados, até nosso anel de noivado e que já foram arquivadas, não interesse e por isso mesmo que nem fizemos questão de publicar” , escreveu Becari.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) desmentiu o deputado federal Felipe Becari sobre o arquivamento do processo que investiga a compra das alianças de noivado dado a Carla Diaz. A informação é do Metrópoles.

