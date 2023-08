MP denuncia Marcius Melhem por assédio sexual

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







O Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu denúncia nesta terça-feira (8) contra Marcius Melhem por assédio sexual, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), informou a colunista Juliana Dal Piva, do Uol.

O ex-diretor e ator da Globo foi denunciado pelas atrizes Carol Portes e Georgiana Góes, e por uma outra funcionária que pediu para não ser identificada. Além delas, outras mulheres relataram episódios de assédio sexual contra ele ao Ministério Público.

No fim de junho, a defesa do humorista apresentou petições ao Supremo Tribunal Federal questionando a designação da promotora Isabela Jourdan da Cruz Moura para o caso. O pedido está nas mãos do ministro Gilmar Mendes.

Em nota, a defesa de Melhem se manifestou sobre o caso: “A escolha ilegal de uma promotora que não teve nenhum contato com as investigações, em evidente violação ao princípio do promotor natural, fato gravíssimo já levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal, resultou, como se esperava, em uma denúncia confusa e inteiramente alheia aos fatos e às provas. Ignorando totalmente os elementos de informação do Inquérito Policial, a denúncia acusa Marcius Melhem do crime de assedio sexual contra três das oito supostas vítimas. No momento oportuno, esta absurda acusação será veementemente contestada pela defesa do ex-Diretor, que segue confiante na Justiça, esperando que a magistrada não dê prosseguimento ao processo, como lhe faculta a lei”, diz a nota assinada pelos advogados Ana Carolina Piovesana, José Luis Oliveira Lima, Letícia Lins e Silva e Técio Lins e Silva.