Motociclista atropelada por Lima Duarte pede R$ 1,2 milhão de indenização

De acordo com o advogado, Simone se arrependeu do acordo, que não foi protocolado oficialmente. “Ela estava precisando de dinheiro, sem trabalhar, não é registrada e tinha uma moto alugada. Ela precisava comer", afirmou o advogado Ângelo Carbone.

Segundo o advogado de Simone, o valor será para arcar com os custos de uma cirurgia para recolocação de pinos nos próximos meses e para o tratamento. Já a equipe do ator alega que o artista de 90 anos está sendo “vítima de calúnia e difamação”.

