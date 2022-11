Morre vocalista do Fleetwood Mac, Christine McVie, aos 79 anos

O Fleetwood Mac também lamentou a perda: "Não há palavras para descrever nossa tristeza com a morte de Christine McVie. Ela era verdadeiramente única, especial e tinha um talento sem medida. Ela era a melhor artista que alguém poderia ter em sua banda e a melhor amiga que alguém poderia ter na vida. Tivemos muita sorte de viver uma vida com ela.".

"É com dor no coração que informamos a morte de Christine. Ela morreu pacificamente no hospital na manhã de hoje, após uma doença repentina. Ela estava acompanhada de sua família. Pedimos que respeitem a privacidade da família neste momento extremamente doloroso. Gostaríamos que todos mantivessem Christine em seus corações, se lembrassem da vida de ser humano incrível e da artista reverenciada que era amada universalmente. Descanse em paz", disse a nota emitida por familiares.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.