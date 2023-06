Morre Silvio Berlusconi, Parada LGBT+ alterna pop com política e outras notícias do dia

Escritoras reforçam importância da união entre mulheres no meio literário. Na mesa de encerramento da Feira do Livro, organizadoras de foto histórica refletiram sobre diversidade e validação.

Indígenas têm papel central para Brasil ser superpotência verde, afirma Von der Leyen. Presidente da Comissão Europeia, que se reunirá com Lula, chega ao país com Amazônia e regulação de big techs na pauta.

George Soros vai transferir controle de império para o filho. Alexander Soros, herdeiro do magnata, se disse preocupado com retorno de Donald Trump ao poder.

Antivacinas e ídolo do nacionalismo sérvio, Djokovic bate recordes no tênis. Tenista chegou a 23 títulos de Grand Slam e acumula polêmicas na carreira.

Parada LGBTQIA+ alterna pop de Pabllo com política em festa pós-Bolsonaro. Bandeiras e roupas arco-íris e acessórios de pênis e vulva dominaram os looks ousados que pregavam a libertação sexual.

