Morre Sidney Poitier, primeiro ator negro a ganhar o Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu o ator americano Sidney Poitier, aos 94 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada, conforme informado pelo jornal britânico The Mirror, nesta sexta-feira (7). Com uma carreira de mais de sete décadas, Poitier ganhou notoriedade ao se tornar o primeiro ator negro a ganhar um Oscar, o principal troféu de cinema do mundo. O artista recebeu o prêmio, na categoria de melhor ator, por "Uma Voz nas Sombras", em 1963. Entre os filmes em que atuou, estão "Adivinhe Quem Vem para Jantar", de Stanley Kramer, "No Calor da Noite", de Norman Jewison, "O Chacal", de Michael Caton-Jones, e "O Sol Tornará a Brilhar", de Daniel Petrie. A morte de Poiter foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Fred Mitchell, de acordo com o The Mirror. O primeiro-ministro de Bahamas, Chester Cooper, prestou tributo a Poitier. "Entrei num conflito de sentimentos, de tristeza e celebração, quando descobri que Sidney Poitier tinha morrido. Me senti triste porque ele não estaria mais aqui para dizermos o quanto ele é importante, mas celebrei o tanto que ele fez para mostrar ao mundo que aqueles que têm as origens mais humildes podem mudar o mundo. Perdemos um ícone; um herói, um mentor, um guerreiro, um tesouro nacional."

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.