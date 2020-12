Morre Paulinho, cantor do Roupa Nova, após contrair Covid-19, aos 68 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Paulinho, vocalista da banda Roupa Nova, morreu na noite desta segunda-feira (14), aos 68 anos, no Rio de Janeiro.

Em setembro deste ano, Paulinho foi hospitalizado no Complexo Hospitalar de Niterói, no Rio de Janeiro, devido complicações da Covid-19. Ele também passou por uma cirurgia de transplante de medula óssea para tratar de um linfoma.

"As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu. Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência múltipla de órgãos após ser acometido pela Covid-19. Paciente decorrente de outras comorbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma. Ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que levou à parada dos órgãos. Nossos sinceros agradecimentos à todos que oraram e pediram por ele", escreveu a equipe da banda nas redes sociais do Roupa Nova.

Paulinho faz parte da formação original da banda, nos anos 1970, então chamada Os Famks. O conjunto só passou a se chamar Roupa Nova anos depois, ao assinar contrato com a Polygram. Completam o grupo os artistas Serginho Herval, Nando, Cleberson Horsth, Ricardo Feghali e Kiko, que fizeram sucesso com músicas como "Whisky-a-Go-Go", "Linda Demais", "Dona" e "A Viagem".