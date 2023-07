Morre o ator Paul Reubens, o eterno Pee-wee Herman

O personagem Pee-wee Herman iniciou como uma atração de comédia adulta no teatro, nos EUA, entre 1981 e 1984. O sucesso levou um contrato com a Warner Bros. Que originou o filme em 1985, dirigir por Tim Burton.

Paul nunca havia falado publicamente sobre a doença. A morte dele foi anunciada nas redes sociais com uma mensagem deixada pelo ator antes do falecimento.

