Morre neto do ator Robert De Niro aos 19 anos

"Eu queria estar com você agora. Eu queria estar com você. Eu não sei viver sem você, mas vou tentar continuar espalhando o amor e a luz que você tanto me fez sentir ao ser sua mãe. Você foi tão profundamente amado e apreciado e gostaria apenas que o amor pudesse salvá-lo. Eu sinto muito, meu bebê. Descanse em paz e no paraíso eterno, meu menino querido”, finalizou.

Nas redes sociais, Drena lamentou a morte do filho. "Meu doce e lindo anjo. Eu te amei para além de palavras e descrições do momento que eu senti você na minha barriga. Você tem sido a minha alegria, meu coração e tudo o que sempre foi puro e real na minha vida", iniciou.

