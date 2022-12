Morre Kirstie Alley, atriz das comédias 'Olha Quem Está Falando', aos 71 anos

Sua filmografia começou com "Jornada nas Estrelas 2: A Ira de Khan", de 1982, um dos longas mais celebrados da série. Atuaria ainda em filmes de diretores conceituados como Woody Allen, em "Desconstruindo Harry", de 1997, e John Carpenter, no remake de "A Cidade dos Amaldiçoados", de 1995.

"Estamos tristes em informar que nossa mãe incrível, feroz e amorosa faleceu após uma batalha contra um câncer descoberto recentemente", escreveram True e Lillie Parker em comunicado. "Ela estava cercada por sua família mais próxima e lutou contra com muita força, deixando-nos com a certeza da sua eterna alegria de viver e das aventuras que vierem pela frente".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta segunda-feira (5) a atriz Kirstie Alley, aos 71 anos. Conhecida por estrelar comédias como as da série "Olha Quem Está Falando", com John Travolta, "Três Solteirões e um Bebê", além das séries "Cheers" e "Veronica's Closet" —pelas quais foi premiada—, a artista tinha um câncer. Sua morte foi confirmada pelos filhos nas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.