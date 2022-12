Morre irmã de Chitãozinho e Xororó: 'momento de profunda dor'

Com o luto, Chitãozinho e Xoroó cancelaram um show que aconteceria nesta segunda-feira, no "Navio É o Amor", cruzeiro de comemoração aos 30 anos de carreira de Zezé Di Camargo e Luciano.

A idade e a causa da morte não foram informadas pela equipe dos artistas. Nascida no Paraná, a tia de Sandy e Júnior morava em Campinas. Ela ficou marcada na história do caderno rasgado, que foi o marco de início da carreira dos artistas sertanejos.

