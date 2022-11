Morre Irene Cara, voz do hit clássico 'Flashdance', aos 63 anos

Ao longo de sua carreira, Irene lançou quatro álbuns de estúdio, entre 1982 e 2011. Ela esteve presente em trilhas sonoras de 17 filmes, incluindo "Downton: A Street Tale", de 2004. Ela foi casada com o diretor e dublê Conrad Palmisano, de quem se divorciou em 1991. Ela era a mais nova de cinco filhos do porto-riquenho Gaspar Escalera, um saxofonista, e da atendente de cinema Louise.

Irene nasceu em 18 de março de 1959, na região do Bronx, em Nova York, e é coautora da canção "Flashdance... What a Feeling", do longa de 1983. Pela música, ela venceu o Grammy e o Oscar de Melhor Canção Original, em 1984.

"É com profunda tristeza que, em nome da família, eu anuncio o falecimento de Irene Cara. A atriz, cantora, compositora, atriz e produtora vencedora do Oscar nos deixou em sua casa (...). A família de Irene pede privacidade enquanto processam o luto. Ela era uma alma bonita cujo legado viverá para sempre através de sua música e seus filmes. Os serviços funerais estão pendentes e um memorial para os fãs será planejado em uma data futura."

