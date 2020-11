Morre intérprete do Louro José, Tom Veiga, parceiro de Ana Maria Braga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, morreu neste domingo (1º), no Rio de Janeiro, aos 47 anos. Ele dava vida ao papagaio no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na Globo. Segundo a emissora, Veiga foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste carioca.

Veiga trabalhou no programa por mais de 20 anos interpretando o boneco de um papagaio. O personagem foi idealizado em 1996 pela apresentadora. Na época, ela apresentava o Note e Anote, na Record, e ele era assistente de estúdio do programa.

Ana Maria testou diversas pessoas de sua equipe na manipulação do boneco, mas Tom Veiga se destacou e ficou no papel. Antes do Note e Anote, havia uma programação voltada ao público infantil e a ideia do Louro José era também atrair crianças para o programa.

“Precisava ser um bicho que falasse, que interagisse comigo, mas não podia ser cachorro, porque cachorro não fala, passarinho não fala. E, por eliminação, decidimos pelo papagaio. Eu tenho um em casa chamado Louro José”, disse a apresentadora em um vídeo de retrospectiva sobre o personagem.

Em 2017, Ana Maria Braga fez uma homenagem ao pássaro animado no aniversário de 20 anos do personagem. "Obrigada pela companhia, parceria, lealdade. A gente nunca discutiu, nunca brigou, a gente nunca ficou sem se falar por nenhuma razão. É uma das relações mais fantásticas da minha vida. Ele é irmão do meu papagaio que está lá na fazenda, que também é Louro José. É meu filho de penas", disse.

Veiga se divorciou em outubro da investidora Cybelle Hermínio, com quem estava casado havia nove meses. Ele havia sido casado com Alessandra Veiga por 14 anos, com quem teve uma filha. Eles romperam em 2018, mesmo ano em que ele e Hermínio começaram a namorar.