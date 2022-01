Morre Elza Soares aos 91 anos

A cantora Elza Soares morreu nesta quinta-feira, 20, aos 91 anos, no Rio de Janeiro. A triste notícia foi dada pela assessoria da cantora, em um comunicado na tarde de hoje. O ícone da música brasileira faleceu em casa, por causas naturais. "É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais. Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação", diz um trecho do comunicado "A amada e eterna Elza descansou, mas estará para seMpre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim", finaliza.

