Morre Don Wilson, guitarrista fundador da banda The Ventures, aos 88

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Don Wilson, guitarrista e um dos fundadores da banda instrumental The Ventures, morreu aos 88 anos neste sábado (22) em decorrência de causas naturais, rodeado pelos quatro filhos. A informação foi divulgada em primeira mão pelo veículo The News Tribune.

Incluídos no Hall da Fama do Rock and Roll em 2008, o grupo musical é autor de sucessos como "Walk, Don't Run" e a música tema da série Hawaii Five-O.

"Nosso pai foi um guitarrista instrumental incrível que tocou as pessoas ao redor do mundo com sua banda", disse o filho Tim Wilson em nota. "Ele terá seu lugar na história para sempre e foi muito querido e amado. Sentiremos sua falta."

Tendo vendido aproximadamente 100 milhões de gravações, chegando a alçar 14 músicas à lista de Top 100 da Billboard, The Ventures foi um dos principais modelos do rock instrumental nos anos 1960 e 1970.

A origem do grupo remonta à época em que Bob Bogle e Don Wilson trabalhavam como pedreiros até que, em 1958, decidiram comprar guitarras e livros de acordes em Tacoma, um município do estado americano de Washington.

Ao fim do ano seguinte, com a inclusão de Nokie Edwards na guitarra de base e Howie Johnson na bateria, The Ventures completava sua formação original.

Johnson quebrou o pescoço num acidente de carro em 1961 e morreu em 1988. A bateria então passou para as mãos de Skip Moore e, posteriormente, para as de Mel Taylor.

A banda continuou a se apresentar apesar das várias mudanças de formação, mas Wilson nunca saiu de seu posto no grupo. Ele não perdeu uma turnê até sua aposentadoria em 2015, afirmou a família do músico em nota.