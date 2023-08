Morre diretor teatral Aderbal Freire-Filho, marido de Marieta Severo

"O Hospital Copa Star lamenta a morte do paciente Aderbal Freire Filho, na tarde desta quarta-feira, e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda", disse o hospital em nota emitida na noite de hoje.

Morreu nesta quarta-feira (9), o diretor de Teatro, ator e apresentador de televisão Aderbal Freire-Filho, aos 82 anos. Aderbal era casado com a atriz Marieta Severo desde 2004 e estava internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

