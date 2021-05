Morre Cassiano, aos 77 anos, sem quem a música soul brasileira não seria igual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Talvez Tim Maia não se tornasse um nome tão grandioso na música brasileira se não gravasse em 1970 o single “Primavera (Vai Chuva)”, um de seus hits eternos e que abriu a chance para seu primeiro álbum.

Então talvez seja possível dizer que Tim não seria o mesmo sem Cassiano, o autor dessa canção. Na verdade, a música negra brasileira não seria a mesma sem Cassiano.

Cantor e compositor, Genival Cassiano dos Santos é desconhecido por gerações mais jovens porque sofreu um grave problema respiratório no final dos anos 1970. Ele perdeu um dos pulmões e cantar passou a ser muito difícil.

Cassiano morreu nesta sexta (7) aos 77 anos, no Hospital Estadual Carlos Chagas, no bairro de Marechal Hermes, na zona oeste do Rio de Janeiro, em decorrência de uma arritmia cardíaca. A informação foi confirmada pela sobrinha do músico, Verônica Cassiano.

A importância de Cassiano no chamado soul brasileiro vem de seu pioneirismo. Nascido em Campina Grande (PB) em 16 de setembro de 1943, ainda criança ele foi com a família para a capital carioca. Muito jovem, trabalhou na construção civil, mas dedilhava o violão. Formou em 1964 o Bossa Trio, que, apesar do nome, ia além da bossa nova, misturando ao som o jazz e o então incipiente soul americano.

Cassiano, o irmão Camarão e o amigo Amaro fundaram Os Diagonais, uma célula de soul que começou a atrair a atenção —principalmente de outros artistas. Aí Tim Maia entrou na história. Voltando de um período nos Estados Unidos, ele descobriu em Cassiano outro fã de Marvin Gaye, Otis Redding e Stevie Wonder. Tim, Os Diagonais e Hyldon, baiano que tentava a sorte no Rio, foram fundamentais a partir do final da década de 1960 para a criação de uma cena de black music carioca.

O trio de Cassiano lançou dois discos, “Os Diagonais”, de 1969, e “Cada Um na Sua”, de 1971, mas foi o álbum de estreia de Tim seu grande cartão de visita para o público. São quatro músicas de Cassiano no disco “Tim Maia”, de 1970: “Você Fingiu”, “Padre Cícero”, essa em parceria com Tim, “Eu Amo Você” e “Primavera (Vai Chuva)”, ambas escritas com Silvio Rochael e grandes sucessos nas rádios.

A repercussão de “Tim Mais” trouxe a Cassiano a chance do primeiro álbum solo, “Imagem e Som”, em 1971. Estão nele a versão do autor para “Primavera (Vai Chuva)” e duas parcerias com Tim, “Tenho Dito”e “Ela Mandou Esperar”.

Nas décadas seguintes, esse disco foi ganhando seu reconhecimento como uma sofisticada mistura de bossa, samba, soul e funk, mas não teve na época do lançamento uma grande repercussão. Faltava, além da conhecida “Primavera (Vai Chuva)”, outra faixa com cara de hit radiofônico.

Veio então “Apresentamos Nosso Cassiano”, em 1973, e a carreira ainda não decolou. Produzido por Pedrinho da Luz, então guitarrista da bem-sucedida banda The Fevers, as canções de Cassiano ganharam um verniz pop. Mas há momentos de quase psicodelia e um eco de rock progressivo, em formato muito distante da canção fácil de assobiar. Tocar no rádio, que era bom, nada.

A partir de 1975, Cassiano explodiu em todo o país com dois singles consecutivos que grudaram nos ouvidos: “A Lua e Eu” e “Coleção”. Duas baladas soul compostas em parceria com Paulo Zdanowski, são irretocáveis, perfeitas no gênero. O sucesso delas foi turbinado por um empurrão importante na época: a inclusão em trilha de novela global. “A Lua e Eu” entrou em “O Grito”, e “Coleção” foi usada em “Locomotivas”.

Com essas duas músicas no repertório, o álbum “Cuban Soul”, de 1976, se tornou o disco referência de seu trabalho, ainda hoje disputado em sebos por preços bem salgados. Mas mesmo esse sucesso não facilitou a relação de Cassiano com as gravadoras.

Em 1978, a CBS abortou o trabalho de um quarto álbum, por considerar o cantor um produto “difícil”, sem retorno financeiro garantido. Na época, os problemas de saúde começaram e ele ficou fora de circulação até 1984, quando retomou a carreira em ritmo bem mais brando.

O álbum seguinte só veio em 1991, “Cedo ou Tarde”, e seria também seu último. As gravações tiveram participação de Marisa Monte e de três nomes claramente influenciados por ele —Sandra de Sá, Ed Motta e Claudio Zoli. Um trabalho morno, que Cassiano renegaria anos depois, dizendo-se sem poder de decisão no estúdio, cedendo a pressões dos produtores.

Os quatro álbuns de Cassiano são difíceis de encontrar nas lojas. Mais acessíveis são algumas coletâneas caça-níqueis, editadas com repertórios quase idênticos.

Mais interessante para quem ainda não conhece bem a primeira fase do soul brasileiro podem ser as coletâneas “Velhos Camaradas”, de 1999, e “Velhos Camaradas 2”, de 2001, divididas entre sucessos de Cassiano, Tim Maia e Hyldon, o trio que foi alicerce daquela cena black no Rio entre 1969 e 1975.