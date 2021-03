Morre Bunny Wailer, ícone do reggae e ex-parceiro de Bob Marley, aos 73 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu o músico jamaicano Bunny Wailer, aos 73 anos, nesta terça-feira (2), em Kingston, na Jamaica. A informação foi confirmada por seu empresário Maxine Stowe ao site Jamaica Observer. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Conhecido como um dos ícones do reggae, o cofundador dos The Wailers estava hospitalizado desde o ano passado, quando sofreu um derrame, e vinha tendo complicações.

Nascido em Kingston, Wailer era o último remanescente da banda The Wailers, fundada na década de 1960 e composta por Bob Marley e Peter Tosh. O grupo é autor de grandes clássicos do reggae, como "Get Up, Stand Up", "I Shot The Sheriff" e "One World, One Prayer".

O artista era cantor, compositor e percussionista. Wailer recebeu três Grammys ao longo da carreira, todos de melhor álbum.

Entre suas músicas de maior sucesso na fase solo, destacam-se "Dream Land", "Mellow Mood" e "This Train".