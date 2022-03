Morre baterista do Foo Fighters e Lollapalooza 2022 cancela show deste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu o baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, afirmou a banda em suas redes sociais na noite desta sexta-feira (25). Ele tinha 50 anos e foi encontrado sem vida em um hotel em Bogotá, na Colômbia, onde o grupo se apresentaria. A causa da morte não foi divulgada.

O Foo Fighters estava previsto para se apresentar no Lollapalooza, em São Paulo, na noite de domingo, encerrando o festival como última atração do palco Budweiser, mas as próximas apresentações do grupo foram canceladas.

"Seu espírito musical e riso contagiante vão viver conosco para sempre", escreveu o grupo no Twitter. A banda cancelou o resto de sua turnê na América do Sul.

"A família Foo Fighters está desolada pela perda trágica e prematura de nosso amado Taylor Hawkins. Seu toque musical e sua risada contagiante viverão com todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua mulher, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o maior respeito neste momento inimaginavelmente difícil", dizia o anúncio no Instagram da banda.

Antes de se unir ao Foo Fighters, em 1997, Hawkins fez parte da banda da cantora canadense Sass Jordan e também da banda da americana Alanis Morissette. No grupo Taylor Hawkins and the Coattail Riders, um projeto que ele conduzia desde 2004, o músico ocupou tanto a bateria quanto os principais vocais.

Em março deste ano, ele lançou com o Foo Fighters uma comédia de terror chamada "Terror no estúdio 666", inspirada no último disco do sexteto, "Medicine at Midnight".

A morte do músico alçou seu nome aos assuntos mais comentados do Twitter. "Em total descrença com a notícia de Taylor Hawkins. Nossas mais profundas condolências à sua família, seus companheiros de banda, sua equipe, seus amigos e todos que já foram tocados pela música que ele criou", dizia uma publicação da banda Nickelback na plataforma.

"Era realmente uma grande pessoa e um músico incrível", tuitou o cantor Ozzy Osbourne. "Vejo você do outro lado". No Instagram, a cantora Miley Cyrus anunciou que dedicará ao baterista seu show no Lollapalooza 2022 deste sábado (26).