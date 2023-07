Morre a atriz Neusa Maria Faro, aos 78 anos

Neusa também tem passagens pelo SBT, atuando em "Chiquititas" em 1997. Na Globo, participouo de "Fascinação" e "Torre de Babel", antes de ter destaque com o folhetim de Walcyr Carrasco. No cinema, seu último trabalho foi foi "Nas Mãos de Quem me Leva" (2021).

Na TV, sua personagem mais famosa é Divina Santini, de "Alma Gêmea". Dona de uma pensão na trama, ela foi a responsável pelo bordão "Oswaldo, não fale assim com a mamãe", que ficou famoso quando a novela foi ao ar pela primeira vez, em 2005. Oswaldo era marido de Divina, personagem de Fulvio Stefanini, e tinha uma rixa com a sogra, vivida por Nicette Bruno.

