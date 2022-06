Morre a atriz Ilka Soares, de 'Anjo Mau' e 'Rainha da Sucata', aos 89 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu aos 89 anos, no Rio de Janeiro, a atriz Ilka Soares. Ela estava internada em uma clínica na capital fluminense, e fazia um tratamento contra o câncer.

A informação foi confirmada pelo seu neto, o estilista Thomaz Azulay. Ele publicou uma homenagem à avó em seu perfil no Instagram.

"É com tristeza e paz que a família comunica o falecimento da nossa mãe, avó, bisavó e estrela maior Ilka Soares, às 7h30 do dia 18/06 na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Ela deixa muita saudade e a certeza de que a vida é bela."

Vida e Carreira Nascida em 21 de junho de 1932, Ilka Soares foi uma atriz e modelo que, durante as décadas de 50 e 60, ficou conhecida como uma das mulheres mais bonitas do Brasil.

A carreira de Soares nos palcos e na televisão começou em 1947, através de um concurso de beleza promovido pelo jornal O Globo. Na época, sua família não tinha dinheiro para arcar com os vestidos, e ela conseguiu um patrocínio para seguir no concurso.

Foi durante a disputa que ela conheceu Ugo Lombardi, pai de Bruna Lombardi, e foi convidada para fazer teste para o filme "Iracema", adaptação de José de Alencar. O filme foi lançado em 1949, e trouxe maior destaque para Soares. A partir de então, ela foi contratada e começou a trabalhar em programas e telenovelas.

Durante sua carreira, atuou ao lado de figuras como Otto Lara Resende, Dercy Gonçalves, Betty Faria, Marília Pêra, Jô Soares e Paulo Silvino.

Entre as novelas de destaque em sua carreira estão "Anjo Mau" (1976), "Elas por Elas" (1982), "Champagne" (1983), "Corpo a Corpo" (1984), "Mandala" (1987), "Que Rei Sou Eu?", "Top Model" (1989), "Barriga de Aluguel" e "Rainha da Sucata" (1990). De seu casamento com Anselmo Duarte, Soares teve dois filhos: Anselmo Duarte Jr. e Lídia. Do casamento com Walter Clark, veio a filha Luciana.

Ela deixa filhos, netos e bisnetos.