Morre a atriz Eileen Ryan, mãe de Sean Penn, aos 94 anos

Por 41 anos, a atriz foi casada com o ator e diretor Leo Penn, que conheceu em Nova York, em 1957, nos ensaios da peça "The Iceman Cometh". Logo, os dois se casaram e permaneceram juntos até a morte de Leo, em 1998.

Entre as as séries mais conhecidas estão "Além da Imaginação", "Bonanza", "Nova York Contra o Crime", "CSI: Investigação Criminal" e "Grey's Anatomy".

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Eileen Ryan, mãe de Sean Penn, morreu neste domingo (9), aos 94 anos, em Malibu, na Califórnia, de acordo com um anúncio do porta-voz da família ao site Page Six.

