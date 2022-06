Morre aos 73 anos a atriz Neila Tavares

Com 50 anos de carreira, Neila começou no Teatro Opinião em 1968, tendo participado de mais de 30 produções no teatro, na TV e no Cinema., além de ter trabalhado como apresentadora na TV Manchete e TVE, e como jornalista no Folha de S. Paulo e revistas Pais e Filhos e Ele e Ela.

A atriz e apresentadora Neila Tavares morreu aos 73 anos, no sábado (4), na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Ela passou mal e foi internada na última segunda-feira (30), após ir à cidade onde mora a filha para realizar exames.

