Morre aos 69 anos Berenice Azambuja, cantora de ‘É disso que o velho gosta'

A cantora, compositora e gaitera Berenice Azambuja, morreu na quinta-feira (3) aos 69 anos, no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, na região Norte do Rio Grande do Sul Ela foi vítima de uma parada cardíaca.

Berenice lutava contra o câncer no pâncreas e não resistiu ao sofrer a parada cardíaca. "Lutou até não aguentar mais", disse a amiga da artista, Ana Paula Bolsonelo Costa, que a acompanhou em seus últimos dias de vida.

A cena da Berenice Azambuja saindo do hospital recuperada da Covid, tocando gaita é um dos melhores momentos da história do Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/WflrzeIsAO — Bruno Rodigheri (@BrunoRodka) April 3, 2021

Segundo o G1 RS, Berenice Azambuja chegou a ser internada com Covid-19 em abril, e ao receber alta, deixou o hospital tocando gaita com a sua música mais famosa, “É disso que o velho gosta”.

Azambuja deixa um filho. O velório e enterro aconteceram nesta sexta-feira, em Vila Lângaro, no Norte do Rio Grande do Sul.