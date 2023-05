Moraes quer investigar Google e Telegram, Bolsonaro entra na Justiça contra Lula e outras notícias do dia

Conheça dez parques nacionais, refúgios de pura natureza no Brasil. Com dunas, montanhas, florestas e pinturas rupestres, unidades de conservação ajudam a retratar Brasil intacto.

Governo planeja passar controle sobre CACs e clubes de tiro para a PF. Mudanças são estudadas em meio a discussões sobre Estatuto do Desarmamento; atribuição atualmente é do Exército.

Moraes quer emplacar amigo no TSE, e Lula é pressionado a indicar uma mulher. Ministro trabalha para manter influência no tribunal eleitoral mesmo após deixar a corte na qual é atual presidente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.