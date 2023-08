Moraes multa Monark em R$ 300 mil e abre inquérito para investigar podcaster

Monark teve as contas das redes sociais bloqueadas durante o inquérito que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Na ocasião foi proibido de espalhar fake news sobre a atuação do STF ou do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

“Assim, se torna necessária, adequada e urgente a interrupção da propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática, através de novo bloqueio de contas em suas redes sociais, com objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito”, completou.

Na decisão, consta que Monark criou esses perfis espalhando conteúdo com desinformação que já havia sido vetado judicialmente, e tentou lucrar com o material. “A criação de novos perfis se revela como um artifício ilícito utilizado para produzir (e reproduzir) conteúdo que já foi objeto de bloqueio nestes autos, veiculando novos ataques, violando decisão judicial, o que pode caracterizar, inclusive, o crime de desobediência", considerou Moraes.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou ainda a abertura de um inquérito para investigá-lo.

