Moraes autoriza quebra de sigilo de Bolsonaro e Michelle e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moraes autoriza quebra de sigilo de Bolsonaro e Michelle, hacker diz que ex-presidente quis grampear Moraes, explosão do dólar na Argentina paralisa vendas e outras notícias para começar esta sexta-feira (18).

JUSTIÇA

Moraes atende PF e autoriza quebra de sigilo de Bolsonaro e Michelle. Ex-presidente é investigado pela Polícia Federal no caso da negociação de joias.

POLÍTICA

Mauro Cid vai confessar que vendeu joias a mando de Bolsonaro, diz advogado. Novo defensor de militar afirma que negociação foi feita a pedido do ex-presidente.

JUSTIÇA

Hacker na CPI liga Bolsonaro a grampo em Moraes e plano para forjar ataque a urnas. Walter Delgatti, porém, não apresentou nenhum registro que possa provar as suas declarações à comissão.

GOVERNO LULA

Lula aumenta em até 70% valor de diária para militares em viagens a serviço. Valor é escalonado entre patentes; comandantes recebem até R$ 508,38 por dia.

POLÍTICA

MPF muda denúncia e diz que Roberto Jefferson assumiu risco de matar policiais. Ministério Público Federal afirma que ex-deputado assumiu o risco de morte dos agentes; acusação anterior era de intenção de matar.

JUSTIÇA

STF forma maioria a favor da obrigatoriedade do juiz das garantias. Fachin vota de modo favorável a instrumento, e corte chega a placar de 6 a 1.

EDUCAÇÃO

Gestão Nunes entrega às escolas kit de ciência com imagens de fuzil na caixa. OUTRO LADO: Prefeitura de SP diz que não solicitou tais embalagens e que professores foram orientados a descartá-las.

ARGENTINA

Explosão do dólar na Argentina paralisa vendas e desnorteia brasileiros. Sem referência de preços, parte dos fornecedores retirou produtos de circulação à espera de estabilização.

AMÉRICA LATINA

Milei crê que cachorro e Deus deram a ele missão de ser presidente, diz biógrafo. 'El Loco', do jornalista Juan Luis González, explora ascensão meteórica do argentino e sua conexão com o sobrenatural.

COTIDIANO

Fisioterapeuta que fez 'dancinha' com bebê no bolso do jaleco vira alvo de inquérito. Nome de funcionária não foi divulgado; hospital diz que vai tomar todas as medidas jurídicas com o maior rigor possível.

JUSTIÇA

Jovem Pan tenta acordo com MPF para impedir processo de cassação de concessões. Empresa argumenta que medida é radical e quer chegar em acordo para não perder outorgas.

TELEVISÃO

Magoado com a Globo, Renato Aragão é homenageado na Record com Dedé Santana. Eles participam de programa que relembra humorístico da emissora, embrião de Os Trapalhões.

TURISMO

Com peso desvalorizado, Bariloche reconquista turistas brasileiros. Principal destino do inverno argentino atrai crianças, formandos endinheirados e políticos de Brasília.