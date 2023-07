Monica Iozzi deixa elenco de 'Elas Por Elas', nova novela das 7

Interpretando Natália, uma das protagonistas do remake de "Elas por Elas", Monica Iozzi não faz mais parte do elenco da nova novela das 7. Ao ser questionada, a TV Globo afirmou que "optou-se por uma readequação artística na escalação".

Já a atriz abriu o jogo sobre a saída, que se deu por motivos de saúde. "Nestes anos todos de carreira e vida pública, eu sempre fui transparente com vocês, né, gente? E essa continua sendo uma característica minha. Por isso estou aqui, agora, para contar que estou saindo do elenco da novela 'Elas por elas', por questões de saúde. Há pouco mais de um mês, comecei a me sentir mal de maneira recorrente. Com infecções e a imunidade baixa, tive alguns episódios que chegaram a me levar ao hospital algumas vezes. Mas calma, gente! Eu estou bem, com acompanhamento médico, mas, infelizmente, esse quadro impede que eu me doe 100% ao trabalho", escreveu ela no Instagram.

"Hoje, em conversa com a TV Globo, optamos por eu não estar mais no elenco. É claro que isso me entristece, mas realmente é a menor coisa a se fazer agora. Preciso dar atenção total à minha saúde, ao meu bem-estar", completou.

Em nota, a Globo afirma que "Monica tem abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas".

Agora, as cenas já gravadas por Monica devem ser descartadas. Ela interpretaria Natália, uma das protagonistas, que é obcecada com a morte do irmão e está determinada a descobrir toda a verdade. No folhetim original, Joana Fomm interpretou o papel.