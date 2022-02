Monark deixa de ser sócio do Flow Podcast; empresário comprou sua parte

Depois de ser demitido do Flow Podcast após a forte repercussão de defender a legalização de um partido nazista no Brasil, o youtuber Monark também não faz mais parte da sociedade da atração.

Igor Coelho, um dos sócios e apresentador do podcast, confirmou na noite desta terça-feira (8) em uma live ao lado de Monark, que comprou a sua parte na sociedade.

"A gente tinha meio a meio. O que vai acontecer é que eu vou comprar a metade dele, até para ele ter uma... porque não acho que seja justo ele abrir mão de tudo isso", disse Igor.

“Existem os trâmites legais. Os advogados precisam retificar as coisas na empresa, mas a verdade é que esse é o último programa do Monark aqui comigo nessa mesa. Conto com vocês no futuro, vamos continuar fazendo programas aqui. Os programas vão continuar na casa. Essa decisão foi tomada em conjunto com o Monark, porque mais de 80 pessoas dependem aqui do Flow.”, afirmou.

Monark afirmou que o Flow precisa “transcendê-lo”, e ser dissociado do seu nome. "E a gente acha que esse é o melhor caminho. Claro que terei minhas paradas, ficarei produzindo no meu canto. Mas é isso, infelizmente eu errei a forma como me comuniquei. E muita gente defendeu algo que sou completamente contra. Melhor eu assumir minha culpa", disse o youtuber.