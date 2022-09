Modelo Yara Sá elogia desfile com gêmeos da Gucci

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo brasileira Yara Sá usou as redes sociais no sábado (24) para elogiar o desfile da grife italiana Gucci que reuniu 68 irmãos gêmeos para apresentar sua coleção primavera-verão de 2023. Ela compartilhou uma foto do desfile que participou ao lado da irmã gêmea, Yaci.

"Sete dias convivendo com pessoas que possuem algo especial em comum: serem gêmeas idênticas. Sete dias revisitando e fazendo reflexões sobre o significado de uma existência que é compartilhada desde os primeiros minutos concebidos", escreveu Yara no Instagram.

Yara afirmou que o desfile da Gucci foi uma das experiências mais marcantes da sua vida e se emociona sempre que lembra porque foi repleto de símbolos. Ela conta que durante uma semana viu irmãos e irmãs cuidando amorosamente um do outro, dando força, à sua imagem e semelhança.

"Gêmeos idênticos dando as mãos e caminhando lado a lado evoca uma mensagem de cura ao mundo polarizado que hoje vivemos: somos iguais, não há superior ou inferior, somos irmãos e, como humanidade, nossa conexão é fraternal."

Para Yara, a moda é uma das ferramentas de comunicação mais potentes do mundo e o desfile da Gucci deu seu recado transmitindo uma das mais poderosas mensagens: o amor. Ela falou que sente-se feliz de ser o canal por onde essa mensagem ecoa.

A modelo também elogiou o diretor criativo da marca, Alessandro Michele, que dedicou o desfile às mãe e sua irmã gêmea, surpreendendo a todos no final do desfile. "Com muita sensibilidade trouxe o significado divino que esse elo simboliza", escreveu a modelo.