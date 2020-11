Modelo fala sobre curtida do Papa Francisco em fotos sensuais:'vou à missa'

Natalia Garibotto, a 'Nata Gata', de 27 anos, virou notícia ao ter uma foto curtida pela conta oficial do Papa Francisco recentemente. A situação é investigada pelo Vaticano. A conta do chefe da igreja Católica é administrada por vários funcionários da Santa Sé.

Em conversa com a coluna Page Not Found, do Extra, a modelo americana, filha de brasileira com argentino, se esforçou para falar com o pouco que lembra do português, sobre como foi receber a curtida do Papa. "Sim, foi uma surpresa enorme. Um dia eu acordei e fiquei sabendo que o meu nome estava no noticiário internacional e circulando no Instagram. Comecei a receber e-mails, as pessoas começaram a curtir e a comentar nas minhas fotos.", disse.



A loira, que apesar de postar fotos sensuais e provocantes, não gosta que chamem o seu conteúdo de erótico no Instagram, disse ser devota: "eu sou uma pessoa religiosa. Todas as noites eu rezo, agradeço a Deus por tudo na minha vida. Eu acredito em Deus e acredito que ser uma pessoa boa faz coisas boas acontecerem", comentou.

Uma das fotos curtidas pelo Instagram do Papa mostra a mulher usando uma fantasia que deixa o bumbum parcialmente à mostra: "Era uma foto de um ensaio para o Halloween (celebrado em 31 de outubro) para divulgar o meu site, usando um roupinha de, não sei como se chama isso no Brasil (colegial). Ele não deu like só para essa foto, ele também deu "like" para outras fotos, algumas em que eu não aparecia tão pelada, e teve também um "like" para um "vídeo". Mas essa foto (como colegial) pegou a atenção do mundo.".

Sobre a curtida, ela afirma: "Eu sou religiosa e, é claro, gostei de o Papa me dar um "like", mas sinceramente não conheço muito sobre o Papa Francisco. Eu sei que ele é um Papa mais legal, que parece conhecer mais o mundo de hoje. E ele é argentino, como o meu pai.".