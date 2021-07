Mj Rodriguez, de 'Pose', é a primeira trans a disputar o Emmy de atriz principal

Antes dela, apenas Laverne Cox e Rain Valdez haviam sido indicadas a qualquer categoria de atuação do Emmy -Cox foi lembrada quatro vezes como coadjuvante de "Orange Is the New Black" e Valdez, no ano passado, pelo trabalho na série de curta duração "Razor Tongue". Nenhuma delas venceu a estatueta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mj Rodriguez, que dá vida a Blanca Rodriguez na série "Pose", fez história nesta terça-feira (13) ao receber uma indicação ao Emmy. Essa é a primeira vez que um ator ou atriz transexual aparece nas categorias principais de atuação do prêmio, o maior da televisão e do streaming americanos.

