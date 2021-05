Missa de Paulo Gustavo terá fortes emoções e homenagem no Cristo Redentor

A missa de sétimo dia de Paulo Gustavo deve ser palco de fortes emoções na noite desta terça-feira (11), no Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

A cerimônia restrita à família e amigos próximos será transmitida às 18h30 (hora de Brasília) pelos canais do YouTube do Cristo Redentor, do padre Omar (assista abaixo), e pelo canal Multishow, que ficará também com sinal aberto no Globoplay.

A transmissão será uma forma de retribuir o carinho dos fãs e evitar aglomerações, e também será extensiva a todas as vítimas da Covid-19, seguindo normas internacionais contra o vírus e as regras da Vigilância Sanitária e Arquidiocese do Rio.

Celebrada pelo padre Omar, reitor do Santuário, a missa terá apresentações musicais de dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, com a música “Fascinação”.

Com a soprano Flavia Correia, um coral cantará “Bienis & Prim”, e a cantora Mariah Nala soltará a voz em “Pretty Hurts”, de Beyoncé, de quem Paulo era fã.

Segundo o jornal Extra, o Cristo Redentor ficará apagado em homenagem às vítimas da Covid-19.