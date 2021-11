Missa de Henrique Bahia, produtor de Marília Mendonça, será aberta ao públi

A missa de sétimo dia de Henrique Bahia, produtor de Marília Mendonça morto no mesmo acidente aéreo que vitimou a cantora, será aberta ao público.

A cerimônia acontecerá amanhã, às 19h30 na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia.

O corpo de Henrique foi enterrado em Salvador, onde o produtor que tinha 32 anos nasceu. Ele havia sido produtor do cantor Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em 2015. Na ocasião, Henrique Bahia estava em um ônibus com a banda do artista.

Além de Marília e Henrique Bahia, também estavam no avião Abiceli Silveira Dias Filho (conhecido como Silveira Dias), tio e assessor da cantora, Tarciso Pessoa Viana, copiloto do avião e Geraldo Martins de Medeiros, piloto do avião.