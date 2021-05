Miss Universo Andrea Meza é acusada de ser casada após vazamento de fotos

A Miss Universo, Andrea Meza, coroada na noite deste domingo (16), foi acusada de ser casada após suas fotos vestida de noiva vazarem na internet.

De acordo com o UOL, um dos requisitos para participar do concurso de beleza é estar solteira, no entanto. Nas imagens publicadas no perfil de um rapaz, Andrea aparece com ele, no alto de uma montanha, com a legenda. “Sou imensamente grato a Deus por me dar a oportunidade de conhecê-la neste momento e nossos caminhos se cruzarem. Hoje começa uma nova etapa em nossas vidas e tenho certeza que compartilhar tudo ao seu lado me fará a pessoa mais feliz do mundo”.

Em seguida, a publicação foi apagada e o rapaz, identificado como Jorge Saez, que aparece nas fotos com a mexicana saiu em defesa da Miss. “Fizemos uma campanha para promover o turismo em Chihuahua. Uma das fotos que fizemos foi de casado, que Andrea e eu postamos em nossos perfis. Andrea é ma amiga, minha e de minha irmã. Estão tirando as coisas de contexto. Essas fotos são velhas e Andrea é só minha amiga”, declarou.

Andrea Meza ainda não se manifestou sobre o assunto.