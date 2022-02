Ministério Público diz que Felipe Neto não cometeu crime ao pedir 'fogo nos genocidas'

A representação foi feita pelo deputado bolsonarista Mateus Coimbra (PSL-SP). O promotor de Justiça Márcio Almeida Ribeiro da Silva considerou, no entanto, que "a expressão abstratamente utilizada pelo noticiado [Felipe Neto], no caso concreto, não possuía o condão de incitar/conclamar seus seguidores à prática ilícita, tendo se utilizado de expressão veiculada nas redes sociais para reforçar sua pauta política a fim de angariar mais seguidores e visibilidade".

