Ministério da Saúde incorpora vacina contra dengue ao SUS, Milei responde a panelaços contra megadesregulação e outras notícias desta sexta

Veja onde comemorar o Réveillon em SP com opções em bares, restaurantes e festas. Roteiro conta ainda com balada e hotéis que terão eventos que custam entre R$ 80 e R$ 3.500.

Guia de cuidados no verão: como proteger a saúde nas praias e piscinas. Especialistas oferecem dicas de segurança para aproveitar as férias sem estresse; a atenção deve ser redobrada com a hidratação, proteção solar e o uso de repelentes.

Ministério da Agricultura recolhe 82 mil litros de azeite impróprio para consumo; veja marcas. Falsificação do produto tem ganhado força diante do aumento de preços em supermercados.

Veja a qualidade das praias do litoral do Brasil. Levantamento da Folha de S.Paulo em 1.318 praias mostra que quase metade foi considerada ruim ou péssima.

Papa condena ideologias 'rígidas' após permitir bênção a casais do mesmo sexo. Francisco fez comentários durante saudações de Natal aos membros da administração central do Vaticano.

Atirador mata 15 na República Tcheca, no pior ataque do país em 30 anos. Polícia afirma que agressor matou o pai antes de atacar universidade e se inspirou em atentado semelhante na Rússia.

Banco dos Brics, sob Dilma, deposita US$ 1 bilhão para Lula investir no Brasil. Dinheiro se refere ao contrato celebrado em outubro pela presidente da instituição, Dilma Rousseff, e ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Lula reúne ministros, aliados e Campos Neto em confraternização de fim de ano. Evento acontece na residência oficial da Granja do Torto; Lula já chamou presidente do BC de 'cidadão'.

