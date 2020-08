'Mini Ana Paula Arósio' já tem 20 anos, é atriz e discreta nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - O retorno de Ana Paula Arósio, 45, que após dez anos longe dos holofotes estrelou um comercial para o banco Santander, teve um efeito colateral. No filme publicitário, a atriz faz referência a outra campanha que ela fez no começo dos anos 2000 para a Embratel, na qual ela contracenava com uma sósia mirim. Não demorou para que, nas redes sociais, a pergunta da vez fosse: "Por onde anda a 'mini Ana Paula Arósio?'".

A garotinha, que tinha apenas 3 anos e chamava a atenção pela semelhança física com uma das maiores estrelas da TV brasileira na época, cresceu. Aos 20 anos, completados em junho, Rafaela Romolo é atriz e tem formação pela tradicional escola de teatro Célia Helena, em São Paulo.

Ela continua parecida com Ana Paula Arósio, e não só fisicamente. Rafaela é discreta nas redes sociais e quase não publica fotos ou reflexões em perfis públicos.

Depois do sucesso no comercial, ela fez desfiles e outras campanhas. Em 2008, formou uma dupla com Maury Lima, que é sobrinho de Chitãozinho e Xororó e primo de Sandy e Junior Lima.

Rafaela e Maury lançaram um álbum pela gravadora Universal na época em que Sandy e Junior estavam partindo para carreira solo, mas não tiveram o mesmo sucesso da dupla infanto-juvenil mais famosa do Brasil. Acabaram se separando meses depois.

Depois, quando tinha 13 anos, ela foi contratada pela agência Ford TV, onde permaneceu por alguns anos. Lá, realizou testes, mas não chegou a fazer trabalhos com grande destaque.