Mingau, do Ultraje a Rigor, está na UTI e respira com a ajuda de aparelhos

O baixista “Mingau” do Ultraje a Rigor, passou por cirurgia neste domingo (3), para remover a bala que estava alojada em sua cabeça. Segundo o último boletim médico divulgado, o quadro de saúde do músico é grave.

Em nota publicada pelo Hospital São Luiz, em São Paulo, a unidade afirma que Mingau está na UTI e respira com a ajuda de aparelhos.

"O procedimento durou cerca de 3h30. O quadro clínico é grave, e o paciente seguirá aos cuidados da Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica".

Mingau foi baleado entre o fim da noite do último sábado (2) e madrugada deste domingo (3), enquanto passava pela Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras, em Paraty (RJ), onde mora.

Na ocasião, ele estava com um amigo no carro indo comprar um lanche, quando o veículo foi confundido e crivado de balas por supostos membros do Comando Vermelho.

Mingau foi atingido na cabeça e foi levado para um hospital de Paraty, mas precisou ser transferido para São Paulo porque não havia neurocirurgião na unidade.

O artista completou 56 anos nesse domingo. A família está bastante abalada e a filha de Mingau, Isabella Aglio, pediu orações por ele nas redes sociais.