Milton Neves deixa a Band após 15 anos

Milton Neves não renovou o contrato com a Band, após 15 anos na casa. O apresentador e a emissora confirmaram a notícia nesta quarta-feira (27).

A informação é de que a família do jornalista fez um acordo com a empresa. "Em comum acordo, Milton Neves encerra seu contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação neste domingo, 31 de dezembro. A Band agradece ao profissional, um dos maiores comunicadores da história do jornalismo esportivo brasileiro, por sua atuação brilhante ao longo dos últimos 18 anos", diz a nota da Band.

"Milton teve uma trajetória espetacular na empresa. Ele apresentou com maestria programas na TV como 'Terceiro Tempo', 'Gol: O Grande Momento do Futebol', 'Band Mania', 'Que Fim Levou?' e 'Domingo Esportivo', que alcançaram excelentes índices de audiência. O jornalista também mostrou sua genialidade no comando das jornadas esportivas da Rádio Bandeirantes e em seus comentários na BandNews FM", acrescentou a emissora.

"O Grupo reforça os laços de amizade, reconhecimento e gratidão ao apresentador e deseja ainda mais sucesso em seus próximos projetos", concluiu o comunicado.

O apresentador vinha passando por problemas de saúde nos últimos anos, principalmente depois do falecimento de Lenice Neves, sua esposa, em 2020, vítima de um câncer no pâncreas. Em junho deste ano, o apresentador saiu da Band de ambulância, com pressão baixíssima, após passar mal.